'38-jarige stunttrainer sprak behalve Ajax ook nog met meer BVO's'

Thomas Duivenvoorden, de 38-jarige oefenmeester van Quick Boys, heeft niet alleen gesprekken gevoerd met Jong Ajax en De Graafschap, maar blijkt ook contact te hebben gehad met Feyenoord. Dit meldt ESPN , dat dinsdag onthulde dat de succesvolle trainer in beeld is bij meerdere clubs in Nederland.

Volgens de voetbalshow VoetbalPraat van ESPN heeft Duivenvoorden in een eerder stadium een gesprek gehad met Dennis te Kloese, technisch directeur van Feyenoord. "Hij heeft al langer geleden met Te Kloese gesproken," aldus presentator Wouter Bouwman. Hoewel er verder geen details zijn vrijgegeven over de aard van dat gesprek, onderstreept het de groeiende belangstelling voor de stunttrainer.

Duivenvoorden maakte dit seizoen opnieuw indruk met Quick Boys. De amateurs schakelden in de KNVB Beker Almere City en Fortuna Sittard uit en bereikten daarmee opnieuw de landelijke aandacht. Vorig seizoen leidde hij zijn ploeg zelfs naar de achtste finales van het bekertoernooi, een prestatie die zeldzaam is voor een amateurclub. Daarnaast staat Quick Boys momenteel bovenaan in de tweede divisie.

De interesse in Duivenvoorden beperkt zich niet tot Rotterdam. Eerder werd bekend dat hij in gesprek is geweest met Ajax over een mogelijke rol als assistent van Frank Peereboom bij Jong Ajax. Ook zou hij stage kunnen lopen bij Marinus Dijkhuizen, de kersverse hoofdtrainer van De Graafschap.