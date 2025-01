Aad de Mos adviseert: "Onder de twintig miljoen niet laten lopen"

Aad de Mos is onder de indruk van Kenneth Taylor, zo laat hij weten in Twee-Viertje met Aad . Ondanks dat de middenvelder het zwaar heeft gehad in Amsterdam, denkt De Mos dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat.

"Onder de twintig miljoen moet je die niet laten lopen", stelt De Mos. "Het is een goede middenvelder met een goed linkerbeen, geeft assists. Hij heeft een ongelukkige interlandcarrière achter de rug en een hele slechte periode gekend, waarin hij werd uitgefloten door zijn eigen publiek."

"Ik ben altijd achter hem blijven staan en heb altijd vertrouwen in hem gehad", gaat hij verder. "Ook omdat je ziet in zijn passes dat hij heel veel goede dingen beheerst. Dat is belangrijk voor een aanvallende middenvelder: scorend vermogen, goede assists, intelligent en er staat een goede kop op. Hij wil altijd werken voor zijn ploeg. Dat kon je allemaal aan hem zien bij Jong Ajax, dat telt natuurlijk niet, maar ook bij Jong Oranje. Daar was hij bijna altijd de beste man op het veld."

"Ik zou voor de goede ploeg gaan", reageert De Mos op de geruchten van zaakwaarnemer Guido Albers. Hij adviseert hem dan ook om niet te veel naar geld te kijken. "Hij is uitermate geschikt voor één ploeg: hij is dé man die Koopmeiners zou kunnen vervangen bij Atalanta."