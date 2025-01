Aad de Mos hekelt Ajacied: "Zelfs amateurs voeren dat beter uit"

Aad de Mos is kritisch op de handelswijze van Francesco Farioli in het bekerduel met AZ. Volgens de oud-trainer van de Amsterdammers getuigde het niet van lef wat de Italiaan qua wissels deed.

"Een spits voor een spits wisselen kan niet bij een achterstand. Dan moet je iets anders doen", zegt De Mos bij Soccernews. "Ik heb over Farioli in het begin gezegd: ga door met de manier waarop je werkt. Maar bij een achterstand is het heel anders. Dan moet je de wedstrijd lezen en beïnvloeden."

"Je moet weten wat plan B is en dat heeft hij totaal niet. Zelfs amateurtrainers in Nederland voeren dat beter uit dan hij. Daar heb je geen Italiaan voor nodig", vervolgt de oud-trainer, die ook niet onder de indruk is van plan A van de Amsterdammers. "Het is plichtmatig en voorspelbaar. Er zit weinig creativiteit in en ze hebben geen scorende spitsen. Ze geven ook altijd kansen weg."