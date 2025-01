AFCA Supportersclub komt met statement: "Het heeft niet gewerkt"

AFCA Supportersclub komt met een eigen evaluatie na het bekerduel in Alkmaar. "Het uitsupportersverbod heeft niet gewerkt", zo klinkt de conclusie. "Integendeel. Het kostte twee avonden in plaats van één avond aan politie-inzet. Het leverde boze supporters van zowel Ajax als AZ op. En verrassend genoeg zijn mogelijke antisemitische spreekkoren en andere incidenten niet voorkomen door het weren van Ajax-supporters in het uitvak, aangezien zij hier bij de vorige editie niet verantwoordelijk voor waren."

Op dinsdagmiddag moest er politie ingezet worden in het centrum Alkmaar en ook een dag eerder voor de wedstrijd tussen Jong AZ en Jong AZ was er politie op de been. "Het kost alleen maar extra politie-inzet en onbegrip van supporters van beide kanten. Dankzij dit soort besluiten kan Alkmaar een KNVB-thuisbasis in de gemeente ook vergeten. Een uitsupportersverbod is een teken van zwakte, gebrek aan probleemoplossend vermogen en onbehoorlijk bestuur."