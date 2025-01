Ajacied appt NAC'er extra motivatie voor wedstrijd tegen PSV

"Hij had dit natuurlijk ook niet verwacht, omdat PSV loopt te knoeien de laatste weken", zegt Leemans tegenover BN DeStem over de toegenomen spanning in de titelstrijd van de Eredivisie.

"En Ajax speelt slecht, maar ze zitten er gewoon bij. Hij appte me al: 'Hebben jullie een goed plan?' We hebben dagelijks contact, dus dan gaat het daar al snel over natuurlijk. Ze zullen zaterdag wel met een schuin oog naar PSV-NAC kijken", aldus Leemans.

Leemans is trots op zijn neef Van den Boomen en zal dan ook zijn best doen punten te pakken. "PSV is wel aan het wankelen, kijk maar naar de duels met sc Heerenveen, Excelsior en PEC Zwolle. Die clubs is het ook gelukt, dus waarom wij niet."