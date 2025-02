Ajacied appte Steijn: "Wil gewoon heel graag weer onder u spelen"

"Ik heb hem zelf geopperd bij Gerard (Nijkamp, red.) en toen hebben we gebeld. We kregen gelijk te horen dat veel clubs interesse in hem hadden. Zeg maar gerust de halve Eredivisie", vertelt Steijn zelf aan Voetbal International. "Ik heb hem geappt en gezegd dat hij moet weten dat wij hem als Sparta zijnde heel graag willen hebben."

De voormalig Ajax-trainer gaat verder: "Dat we financieel niet kunnen bieden wat een aantal concurrenten kan, maar dat we graag willen. Hij reageerde gelijk en zei: ‘Ik wil gewoon heel graag weer onder u spelen, dus ik hoop dat het lukt.’ Zo is het gegaan."

Steijn is lovend over Hlynsson. "Hij is natuurlijk een heel goede speler. Ik heb hem laten debuteren, maar hij is onder mij ook basisspeler geworden bij Ajax. Ook onder Van ’t Schip heeft hij veel basisplekken gehad. Nu valt hij, om wat voor reden dan ook, buiten de boot. Het geeft wat aan dat hij Europees gespeeld heeft, maar ook Klassiekers. Als je in Ajax 1 gespeeld hebt, kun je heel goed voetballen, maar weet je ook wat het is om met druk om te gaan. Dat zie je aan alles."