Ajacied blijft geloven: "We tekenen nog niet voor de tweede plek"

Door de zege op RKC en het gelijkspel van PSV heeft Ajax het gat met PSV verkleind tot slechts vier punten. Voetbal International praat met Davy Klaassen over de doelstelling van Ajax.

"We gaan voor het hoogst mogelijke. We gaan tijdens het seizoen zien wat dat gaat zijn.", antwoordt Klaassen eerst nog voorzichtig. "Ik weet waar jullie heen willen, natuurlijk. Maar dat heeft niet zoveel zin als ik dat hier ga roepen. Uiteindelijk begint elke ploeg de competitie om kampioen te worden."

Tekenen voor een tweede plek doet de aanvoerder van Ajax dus nog niet. "Nee, daar doen we nog te veel voor mee. Ik denk dat dat ook niet goed zou zijn, als je nu zou zeggen: we tekenen voor de tweede plek", aldus Klaassen. "Misschien als je het de financiële mensen van de club vraagt, denken die daar misschien anders over", lacht de aanvoerder.

"Ik denk dat we dat hebben laten zien, met een aantal goede wedstrijden. Maar het is wel zaak dat we dat elke drie dagen gaan laten zien. Maar dat komt niet vanzelf, daar komt zoveel bij kijken. Dus ik kan van alles gaan roepen, maar dat laat ik maar aan jullie", sluit de aanvoerder af.