Ajacied geniet van terugkeer Ihattaren: "Hij mag dit doortrekken"

Mohamed Ihattaren keerde zaterdagavond kort terug in Amsterdam als speler van RKC Waalwijk, dat met 2-1 verloor in de Johan Cruijff ArenA. Davy Klaassen sprak na afloop de hoop uit dat de 22-jarige aanvallende middenvelder ooit weer zijn oude niveau zal bereiken.

Klaassen deelde dat hij er van genoot om Ihattaren weer terug te zien op het veld. "Iedereen kent zijn talent, iedereen weet wat er is gebeurd. Ik hoop voor hem, en voor RKC, dat hij weer terugkomt zoals hij ooit was", begint Klaassen aan Voetbal International. "In de 85ste minuut was hij wel effe lastig ja, haha. Mo kan geweldig voetballen en ik hoop dat hij dit door kan trekken. Dan heeft RKC een heel goede aan hem."

Klaassen maakte Ihattaren ook mee in zijn periode bij Ajax, waar hij een goede indruk achterliet. "Toen was hij heel enthousiast, en hij heeft gewoon kwaliteit, maar iedereen weet wat natuurlijk dat hij het daarna even lastig had. Nu is het echt aan hem om die weg omhoog weer vast te houden."

Ook erkent de Ajax-middenvelder dat zijn doelpunt ook erg goed was. "Die was goed ingeschoten helaas. Verder was het lastig voor hem, wij hadden gewoon de volle controle dus hij kon niet heel veel doen. Maar hij heeft wel kwaliteit natuurlijk", sluit Klaassen af.