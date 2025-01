Ajacied imponeert Anco Jansen absoluut niet: "Het is een slappe"

"Ik snap wel dat Oosting ervan baalt dat Regeer weg is", begint Van Wissing in De Oosttribune van RTV Oost. "Het is op het middenveld echt wel een goede speler gebleken. Het kwam voor NAC al een beetje op de wagen, want anders had hij die wedstrijd wel gespeeld. Ook al was hij niet helemaal fit."

"Maar je hebt hem voor negen ton gekocht en tussen de vier en vierenhalf miljoen euro verkocht aan Ajax", somt de journalist op. "Plus dat je Vlap hebt als alternatief. Dan ga je er niet eens zozeer op achteruit, in mijn ogen. Maar dan moet je wel een buitenspeler terughalen. Kristian Hlynsson? De financiële huishouding van Ajax is er nog steeds eentje waarin Hlynsson een miljoen euro verdiend. Trek hem maar eens over de streep met zo'n salaris."

"Gaat hij voor vijf of zes ton voetballen? Inderdaad, als Hlynsson iets wil, dan moet hij nederig zijn", gaat hij verder. "Ik vind hem trouwens ook meer een 10 dan een buitenspeler, dus ik zou hem niet in blinde paniek halen. Ik vind het wel een goede speler, maar ook een ideale schoonzoon."

"Het is een slappe", haakt Anco Jansen in. "En als hij zoveel moet verdienen... Het is logisch dat een speler niet wil inleveren, maar hij is nog jong en kan naar een geweldige club als FC Twente. Als dit soort jongens dit soort bedragen nu al verdienen, dat geld komt wel weer. Deze jongen moet gaan spelen. Hoeveel spelers zijn van Ajax even bij FC Twente geweest en daarna sky high gegaan. Als FC Twente zou ik zeggen: 'Wil je komen? Prima, maar wel voor ons bedrag", aldus Jansen.