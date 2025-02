Ajacied maakt transfer naar Twente: "Speler met veel potentie"

Gerald Alders, negentienjarige verdediger van Ajax, maakt op huurbasis de overstap naar FC Twente. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen, wat aangeeft dat Ajax vertrouwen houdt in de toekomst van de talentvolle verdediger. Alders maakte begin dit jaar zijn profdebuut bij Ajax en speelde sindsdien voornamelijk zijn wedstrijden voor Jong Ajax.

De verhuur aan FC Twente biedt Alders de kans om zich verder te ontwikkelen op het hoogste niveau in de Eredivisie. Ajax ziet in deze tijdelijke overstap een strategische zet om de jonge verdediger meer speelminuten te laten maken en ervaring op te doen in een veeleisende competitie.

Bij FC Twente is men enthousiast over zijn komst. "Gerald kan aan beide kanten in de verdediging spelen, zowel rechts als links," aldus technisch directeur Arnold Bruggink. "Gerald is een zeer goede speler, is snel en wendbaar en heeft een enorme drive. Als je hem ziet spelen, word je vrolijk." Ajax zal de ontwikkeling van Alders nauwlettend volgen in Enschede, in de hoop dat hij met waardevolle ervaring terugkeert naar Amsterdam.