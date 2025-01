Ajacieden op thuistribune: "Trommel nou eens een politie-eenheid op"

SC Heerenveen verloor zondag in een uitverkocht Abe Lenstra Stadion met 0-2 van Ajax. Tijdens de wedstrijd ontstond er naast het uitvak een vak vol Ajax-supporters die een kaartje hadden voor de thuistribune. Dit leverde tijdens de rust een aantal kleine relletjes op in de grachten van het stadion. Analist Jan Vlap begrijpt er niets van dat tientallen Ajacieden zich zomaar konden vestigen in een vak op de thuistribune.

"Toen dacht ik bij mezelf: trommel nou eens een politie-eenheid op en laat al die mensen hun ticket zien", stelt Vlap bij Omroep Abe. "Is die (seizoen)kaart van jou? Ze hebben daar toch afspraken over gemaakt... Je mag je kaarten niet doorverkopen. Laat je kaart dan maar zien, welk vak, welke stoel zit je? Doe er wat mee."

Clubwatcher Sander de Vries haakt in: "Je moet het maar willen als SC Heerenveen-supporter, een seizoenkaart naast het uitvak. Want bij die grote wedstrijden is het altijd raak." Vlap gaat door: "In mijn beleving is het stadion van SC Heerenveen één van de veiligste stadions. Maar dan zie je dit weer voorbijkomen. Het is doodzonde. Gelukkig is verder alles goed gegaan."

De Vries: "Het is wel schrikken, zeker als je daar met kinderen zit. Dan moet je een goed verhaal hebben om die de volgende keer weer mee te nemen. Die beveiliging stonden ook maar met z'n drieën ofzo. Pas later kwam de ME naar binnen. Het was een smetje op de middag", aldus Sander de Vries.