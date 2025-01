'Ajax-adviseur Van Gaal verrast met nieuwe internationale baan'

Dat meldt het Spaanse Marca. Van Gaal zou aan de slag gaan als sportief directeur bij de Indonesische voetbalbond. Het Aziatische land wil zich kwalificeren voor het WK van 2026 en Van Gaal en Kluivert moeten daarbij gaan helpen.

Van Gaal lijkt dus opnieuw samen te gaan werken met Kluivert. Bij Ajax en Barcelona had Van Gaal Kluivert als speler. Op het WK van 2014 was Kluivert één van de assistenten van Van Gaal, die momenteel adviseur is bij Ajax. Het is onduidelijk wat een dienstverband bij Indonesië zou betekenen voor zijn rol bij Ajax.