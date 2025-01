'Ajax-bankzitter geniet interesse van twee Franse clubs'

Volgens Markaj News gaat het om Stade Brest en Saint-Etienne. Een verhuur met een optie tot koop zou de meest voor de hand liggende optie zijn voor de clubs uit Ligue 1.

De 23-jarige Ramaj was vorig seizoen een van de lichtpuntjes bij Ajax, maar komt dit seizoen niet in actie voor de Amsterdammers. Francesco Farioli besloot in de voorbereiding dat Remko Pasveer zijn eerste doelman zou zijn en hield daar aan vast. De Duitser heeft nog een contract tot medio 2028.