'Ajax-bankzitter wacht op groen licht voor tijdelijke overstap'

Mannsverk kwam dit seizoen slechts twee keer in actie voor het eerste elftal, mede door blessureleed. Een langer verblijf in Amsterdam lijkt voorlopig niet aan de orde, aangezien Ajax ruimte wil maken in de selectie. Een verhuur zou helpen om middelen vrij te maken voor een nieuwe rechtsachter of linksbuiten, posities die trainer Francesco Farioli graag versterkt ziet.

Het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma heeft een gat achtergelaten in de verdediging, en hoewel Ajax Youri Regeer terughaalde van FC Twente, wil technisch directeur Alex Kroes nog een extra optie voor de rechterkant. "Door spelers (tijdelijk) van de hand te doen, hoopt technisch directeur Alex Kroes ruimte te creëren om een rechtsback te kunnen aantrekken," schrijft De Telegraaf.

Naast een rechtsback zoekt Ajax ook naar een linksbuiten, aangezien een vervanger voor Steven Bergwijn afgelopen zomer uitbleef. Daarnaast wordt de zoektocht naar een spits noodzakelijk als Brian Brobbey vertrekt. De aanvaller staat in de serieuze belangstelling van West Ham United, Tottenham Hotspur en Everton. Mochten de Engelsen doordrukken, dan zal Ajax ook in de voorhoede versterking moeten halen.