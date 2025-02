'Ajax bedingt koopoptie van miljoenen op vervanger van Ramaj'

Ajax kan Matheus Lima Magalhães voor drie miljoen euro overnemen van SC Braga na dit seizoen, melden Portugese media. De doelman gaat in eerste instantie gehuurd worden.

Diant Ramaj gaat de overstap naar Borussia Dortmund maken. Omdat Ramaj vertrekt, moet Ajax een vervanger in huis halen van haar wisselkeeper. De Duitse topclub verhuurt de stand-in van Remko Pasveer meteen door naar FC Kopenhagen.

Het nieuws van De Telegraaf over Matheus wordt bevestigd door diverse media in Portugal. Onder meer Récord en O Jogo, zijn het met de Telegraaf eens en weten van de afkoopsom. De 32-jarige Braziliaan speelt al elf jaar voor Braga, is reserve-aanvoerder, en stond 372 keer onder de lat bij de Portugese club.