Ajax en ABN Amro langer met elkaar door: "Veel meer ambitie"

Ajax en ABN AMRO kennen al een langlopende samenwerking. Beide partijen zijn al tientallen jaren met elkaar verbonden en dat zal ook zo blijven. De bank is al sinds 2015 de hoofdsponsor van Ajax Vrouwen en dit gaat dus ononderbroken tien jaar worden.

De financieel directeur van Ajax, Cas Biesta, is zeer content met het nieuws. “Vorig seizoen speelden we in de kwartfinale van de UEFA Women’s Champions League voor bijna 36.000 fans in de Johan Cruijff ArenA. Een bezoekersrecord voor een vrouwenwedstrijd in Nederland", blikt hij terug.

"Het geeft aan hoe de belangstelling groeiende is, en welke stappen er zijn gezet in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal", vervolgt Biesta. "We zijn dankbaar voor de rol die ABN AMRO hierin heeft gespeeld, alsmede voor deze verlenging. Hun bijdrage aan de ontwikkeling van Ajax Vrouwen in de afgelopen tien jaar is evident maar deze verlenging toont ook aan dat we allebei nog veel meer ambitie hebben naar de nabije toekomst toe", besluit de bestuurder.