Ajax-beloftenteam treft talent: "Hij schijnt de beste te zijn"

Timothy Fosu-Mensah, voormalig Manchester United-speler, traint momenteel mee met Jong Ajax. In de ESPN-podcast Tekengeld vertelt Sjors Grol over zijn ontmoeting met Fosu-Mensah in Leverkusen, waar de Nederlander zijn ambities deelde.

"Hij ziet zichzelf nog steeds als de speler die hij was bij Manchester United en in die drie jaar bij Leverkusen", aldus Grol. Volgens Grol speelde Fosu-Mensah in Leverkusen maar zo’n tien wedstrijden per seizoen, terwijl de club zich langzaam ontwikkelde naar het niveau van nu. De vraag werd gesteld of Nederland een optie was voor de 27-jarige, waarop hij antwoordde: "Alleen de top-3." Dit toont de ambitie die Fosu-Mensah nog steeds heeft, ondanks zijn moeilijke jaren bij de Duitse club.

Fosu-Mensah lijkt op de weg terug, aangezien hij tijdens de trainingen bij Ajax weer uitblinkt. Hij stelt dat als hij dit niveau kan vasthouden, het vreemd is dat de speler in april 2023 zijn laatste officiële wedstrijd speelde. "Als hij het niveau kan halen bij Ajax en tijdens de trainingen schijnt hij weer de beste te zijn", zegt Grol, wat hoop geeft voor zijn toekomst.