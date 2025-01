'Ajax bereikt akkoord over vertrek geflopte Mislintat-aankoop'

De Braziliaanse club neemt Avila op huurbasis over van Ajax. De Argentijnse linksback zal tot januari 2026 uitkomen voor de nummer vier van Brazilië.

De 23-jarige verdediger was in de zomer van 2023 een van de vele 'Mislintat-aankopen' die niet rendeerde in Amsterdam. Tot overmaat van ramp raakte Avila een jaar geleden ook nog zwaar geblesseerd aan zijn knie. De voor ruim dertien miljoen euro overgekomen speler van Royal Antwerp kwam slechts vijf Eredivisiewedstrijden in actie voor Ajax.