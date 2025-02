Ajax bevestigt vertrek jonge aanvaller: "Vooruitzicht was beperkt"

De twintigjarige aanvaller beschikte over een aflopend contract, maar maakt nu een transfer naar het Championship. "Jaydon heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het betaalde voetbal, met name bij Jong Ajax. Ondanks zijn ontwikkeling waren de vooruitzichten op speeltijd in Ajax 1 beperkt", reageert Marijn Beuker op de clubsite.

Banel speelde al bijna zijn hele leven in de jeugdopleiding van Ajax, maar kon de stap naar de hoofdmacht nooit echt maken. "Deze transfer biedt hem de kans om zich verder te ontplooien in een nieuwe omgeving", aldus Beuker. "Wij hebben Jaydon bedankt voor zijn inzet en hem veel succes gewenst in Engeland!"