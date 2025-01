'Ajax dacht aan Rangers-aanvaller, intern te weinig draagvlak'

Oliver Edvardsen lijkt de nieuwe linksbuiten van Ajax te worden. Er waren ook andere kandidaten in beeld voor die positie, maar de Amsterdammers gaan vol voor de Noor van Go Ahead Eagles.

Volgens het Algemeen Dagblad is de verwachting dat Edvardsen later deze week voor 2,5 miljoen euro de overstap maakt van Go Ahead Eagles naar Ajax. Alex Kroes informeerde eerder deze maand al naar de smaakmaker van de club uit Deventer, maar wilde toen nog geen zaken doen omdat het topdoelwit Raul Moro in het achterhoofd had.

De linksbuiten van Real Valladolid is door een sleutelbeenbreuk echter maanden uitgeschakeld. Ook werd er gedacht aan het terughalen van Carlos Forbs, maar daar wilde Wolverhampton Wanderers niet aan meewerken. De Portugees kwam nog weinig in actie voor de Engelse club, maar ze willen hem niet kwijt omdat er weinig tijd is om een vervanger te halen. Het huren van Rangers-aanvaller Rabbi Matondo werd ook besproken, maar daar bleek intern te weinig draagvlak voor.