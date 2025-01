Ajax-deal aanstaande? 'Raul Moro spoedig weg bij Real Valladolid'

Raul Moro is op weg naar de uitgang bij Real Valladolid, zo weet Rudy Galetti te melden via X. De 'transfermarktexpert' laat weten dat de behendige buitenspeler deze winter al gaat vertrekken bij de Spaanse club en dat betekent (waarschijnlijk) goed nieuws voor Ajax.

De club uit Amsterdam wil zich graag versterken met een vleugelaanvaller en Raul Moro zou bovenaan het verlanglijstje staan. Real Valladolid houdt ondertussen rekening met een vertrek van de talentvolle dribbelaar en de club heeft Sampdoria-aanvaller Estanis Pedrola in het vizier als mogelijke vervanger.

Raul Moro wordt door Ajax mogelijk gehuurd met een (verplichte) optie tot koop. Hij moet in de Johan Cruijff Arena de concurrentiestrijd aangaan met Mika Godts, die in de eerste seizoenshelft één van de uitblinkers was in de ploeg van trainer Francesco Farioli. De Italiaan houdt er echter van om veel te rouleren.