'Ajax denkt serieus na over het terughalen van verhuurde speler'

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Al in de zomer had Francesco Farioli één wens: diepgang op de flanken. Die wens is nog altijd niet ingewilligd, terwijl de Italiaan Steven Bergwijn en Carlos Forbs zag vertrekken. Daarom is de nood nu hoog en lijkt een terugkeer van Forbs steeds realistsischer.

Forbs werd verhuurd aan Wolverhampton Wanderers met verplichte optie tot koop van veertien miljoen euro als er voldaan wordt aan een bepaald aantal wedstrijden in de basis. Daar lijkt het echter sowieso niet van te komen.