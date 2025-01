'Ajax dicht bij nieuwe rechtsback: vierjarig contract ligt klaar'

Vagiannidis kan een vierjarig contract tekenen in de Johan Cruijff ArenA. De Griekse rechtsback is de belangrijkste kandidaat om Devyne Rensch op te volgen bij Ajax. Rensch vertrekt mogelijk deze maand nog naar AS Roma, maar is komende zomer sowieso transfervrij.

Vagiannidis verlengde in december zijn contract bij Panathinaikos nog tot medio 2028, maar een transfer lijkt toch een optie voor de Griekse topclub die moeite heeft met de Financial Fair Play-regels.

Naast de 23-jarige Griek kan Ajax ook FC Twente-middenvelder Youri Regeer terughalen voor een vast bedrag van naar verluidt vijf miljoen euro. Ook Sael Kumbedi (Olympique Lyon) en Mattia Mannini (AS Roma) worden genoemd als potentiële versterkingen voor de rechtsbackpositie bij Ajax. Voor komend seizoen zijn oud-Ajacieden Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Kenny Tete (Fulham), die allebei een aflopend contract hebben, in beeld.