Ajax-doelwit Moro in tranen van veld: gevreesd voor zware blessure

Op beelden is te zien hoe de aanvaller van Real Valladolid in tranen van het veld gaat. "Na drie minuten op de grond leek het erop dat Moro zelf kon lopen, maar dat was niet het geval. Hij moest geholpen worden en verliet hinkelend het veld. De hele bank van Valladolid sloeg de handen voor het gezicht toen ze de ernst van de blessure beseften", zo schrijft Mundo Deportivo.

Moro begon het bekerduel nog uitstekend. De linksbuiten opende na vijftien minuten de score. Uiteindelijk verloor Real Valladolid wel, met 3-2. Ajax wil deze winter Moro overnemen van de Spaanse club. De Amsterdammers mikken op een huurtransfer met een koopoptie, die naar verluidt zes miljoen euro bedraagt. Mogelijk gooit de (zware) blessure van Moro roet in het eten.