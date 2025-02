Ajax doet geen zaken met Go Ahead: Jeugdproduct blijft bij Ajax

Nick Verschuren gaat niet de overstap naar Go Ahead Eagles maken. De jongeling die zijn minuten bij Jong Ajax maakt ziet weinig in een overstap.

Dat meldt RTV Oost journalist Tijmen van Wissing via zijn X kanalen. " Ook Verschuren van Jong Ajax, die in de belangstelling stond, gaat niet doo", schrijft de journalist van RTV Oost. "Hij wilde bij Ajax blijven", laat hij weten over de speler.

Verschuren zelf maakte het mogelijk dat er een flinke streep door de rekening van Go Ahead ging. De speler zelf had geen zin om te vertrekken uit Amsterdam.