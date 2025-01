'Ajax dreigt naast Moro te grijpen en zoekt naar alternatieven'

De onderhandelingen tussen Ajax en Real Valladolid over Raul Moro zouden stroef verlopen. Dat melden Spaanse media, waaronder AS , zaterdagavond.

Ajax ziet in Moro de gewenste offensieve versterking voor de rest van het seizoen, maar kijkt inmiddels ook naar alternatieven. De 22-jarige Spanjaard geldt als topkandidaat voor de Amsterdammers, maar het is de vraag of hij haalbaar is.

Ajax mikt op een eenvoudige huurconstructie, maar daardoor zouden de onderhandelingen niet soepel verlopen. Moro geniet namelijk ook interesse van andere clubs, dus wil Vallodolid nog even wachten. Omdat Ajax slechts beperkte financiële middelen ter beschikking heeft, dreigen de club uit Amsterdam achter het net te vissen.