'Ajax en Antony tegenover elkaar: Braziliaan eist tonnen van club'

Ajax en Antony staan lijnrecht tegenover elkaar in een arbitragezaak die de aanvaller heeft aangespannen. Dat meldt het Algemeen Dagblad vrijdagavond. De Braziliaan is het niet eens met meerdere boetes die hij in zijn laatste week in Amsterdam door Ajax kreeg opgelegd.

In de laatste week dat Antony zich speler van Ajax mocht noemen, legde de club hem drie boetes op. De aanvaller was niet tevreden over de houding van de Amsterdammers in de onderhandelingen met Manchester United, waardoor hij een aantal trainingen oversloeg. Ook liet hij de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam aan zich voorbijgaan, ondanks dat hij niet geblesseerd was.

Bij Ajax waren ze van mening dat Antony ongeoorloofd afwezig was, waardoor er tot drie keer toe een boete werd uitgedeeld. Het totaalbedrag liep in de tonnen en werd ingehouden op het salaris van Antony. De speler zelf ging niet akkoord met de boetes. Er ontstond een geschil en een halfjaar geleden toog Antony naar de arbitragecommissie. Maandag vond de inhoudelijke zitting plaats.

Een woordvoerder van de arbitragecommissie bevestigt dat de zaak in behandeling is. "Maar inhoudelijk doen wij verder geen mededelingen over dossiers", zo zegt de woordvoerder. Frans de Weger, de advocaat van Antony, wil niks kwijt over de zaak 'zolang deze nog onder de rechter is'. Doorgaans doet de arbitragecommissie binnen een maand uitspraak.