'Ajax en AS Roma betrekken tweede speler in Devyne Rensch-deal'

Devyne Rensch wordt in verband gebracht met een transfer naar AS Roma. De Ajax-rechtsback zou op hoofdlijnen al akkoord zijn met de Italiaanse topclub.

In de mogelijke deal tussen de Amsterdammers en de Romeinen wordt nog een speler betrokken. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zou de 21-jarige Samuel Dahl mogelijk in de transfer worden toegevoegd.

De Zweedse linksback speelt pas sinds de zomer van 2024 bij AS Roma, maar kwam tot op heden niet in de plannen voor van de Italiaanse club. Hij speelde nog maar 41 minuten in de Serie A. Volgens Romano zijn Ajax en AS Roma inmiddels met elkaar om tafel gegaan om te praten over een huurdeal.