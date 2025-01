'Ajax en Berghuis langer samen door: speler levert behoorlijk in'

Berghuis beschikt over een aflopend contract, maar gaat normaal gesproken snel verlengen tot medio 2027. Naar verluidt gaat de 33-jarige Apeldoorner wel flink inleveren in salaris. Berghuis krijgt een flexibel contract en 'zal alleen nog grootverdiener zijn als hij ook daadwerkelijk veel wedstrijden speelt voor Ajax'.

Ajax is erg tevreden met Berghuis, die zowel binnen als buiten de lijnen van meerwaarde kan zijn. "Hij gebruikt zijn ervaring en sociale vaardigheden meer in een rol als mentor, bijvoorbeeld in individuele gesprekken met spelers", weet VI. "Die eigenschappen, maar vooral het niveau dat Berghuis op het veld kán halen, bewogen Ajax om met hem in gesprek te gaan over een langere samenwerking."