Ajax en Farioli krijgen waarschuwing: "Wachten op ongelukken"

Ajax lijkt de zaken momenteel op sportief gebied goed voor elkaar te hebben met een tweede plek in de Eredivisie, een plek in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker en goede prestaties in Europa. Toch zouden binnen de technische staf 'alle alarmballen af moeten gaan', vindt Mike Verweij.

De clubwatcher van De Telegraaf begint eerst nog positief over Francesco Farioli. "De energie die Farioli er vanaf dag één in stopte, sloeg over op de spelersgroep, die wegliep met de coach die zes jaar jonger is (35) dan zijn keeper Remko Pasveer (41). De spelers zijn conditioneel aantoonbaar sterker en ogen veel professioneler dan de afgelopen twee seizoenen", schrijft hij.

Daarna verandert de toon van Verweij richting Farioli: "Hoe goed Ajax er cijfermatig ook voor staat: binnen de technische staf zouden alle alarmbellen moeten afgaan, omdat het spel de laatste weken niet om aan te zien is en niets met Ajax-voetbal heeft te maken. Maar doordat Farioli alleen maar gelijkgestemden om zich heen heeft verzameld, lijkt een goede spiegel te ontbreken. Het lijkt het resultaat van het eindeloze gegoochel met de basisopstelling, die nog geen twee wedstrijden achter elkaar dezelfde is geweest."

"Daardoor zijn er binnen het elftal veel te weinig automatismen en loopt Farioli het risico zijn krediet bij de spelers te verspelen. Niemand weet waar hij aan toe is", oordeelt Verweij. Volgens de journalist liepen 'met name' Wout Weghorst en Brian Brobbey 'meer dan eens met een gezicht als een oorwurm van het veld na (weer) een vroege wissel'. Het beleid van Farioli heeft daarnaast ook invloed op de transferwaarde van spelers, oordeelt Verweij.

"Omdat Farioli daarnaast twee kippen met gouden eieren, Jorrel Hato en Brobbey, aan het slachten is, is het raadzaam dat de clubleiding een goed gesprek met de trainer voert. De marktwaardes van Hato en Brobbey zijn in een half jaar onder Farioli gekelderd. In de staf ontbreekt zichtbaar zelfcorrigerend vermogen. Kroes en Beuker moeten dringend adviseren met een vaste(re) formatie te gaan spelen én de Ajax-filosofie te omarmen, want anders is het wachten op ongelukken", is zijn waarschuwing.