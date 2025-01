'Ajax en Farioli sorteren voor op vertrek': "Er is wat gaande"

Volgens Verweij zouden ze bij Ajax niet rouwig zijn om een zomers vertrek van Farioli. “Het voordeel voor Ajax is dat Farioli het cijfermatig heel goed doet. Dat kan uiteindelijk de redding voor Ajax worden. In de directiekamer wordt inmiddels gebeden dat er na dit seizoen een club voor Farioli komt, puur op basis van de resultaten", vertelt hij in Kick-off van de Telegraaf. “Hij kan op de korte termijn, als schokeffect, wel iets bewerkstelligen en misschien wel tweede eindigen."

Een langere samenwerking lijkt echter minder voor de hand liggend, aldus Verweij. Naast het al eerder genoemde AS Roma is er ook interesse uit de Premier League. "Ik begreep dat er al best wel wat gaande is. AS Roma wordt genoemd, maar ook clubs in de Premier League. Er zijn drie of vier clubs die echt heel serieus naar hem informeren", onthult de journalist. "Als dat gebeurt, dan is het voor alle partijen het beste na dit seizoen.”