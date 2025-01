Ajax en Kroes krijgen advies: 7 mogelijke opvolgers voor Brobbey

Brian Brobbey zet zijn loopbaan mogelijk voort in het buitenland, doordat de spits van Ajax in de belangstelling staat van clubs uit Engeland - waaronder West Ham United - en Frankrijk. De club uit Amsterdam moet daardoor mogelijk op zoek naar een nieuwe aanvaller.

Op de website van VoetbalPrimeur staat een lijstje met mogelijke opvolgers van Brian Brobbey, waaronder Mexx Meerdink. "Het is een wat pikante en moeilijk uitvoerbare optie, maar de gedreven Mexx Meerdink zou Ajax ook kunnen helpen als vervanger van Brobbey. De zoon van Martijn Meerdink speelt bij AZ immers ook nog altijd tweede viool, achter Troy Parrott. Dat er nog voldoende rek in zit bij Meerdink, is duidelijk. Zijn zaakwaarnemer Guido Albers vertelde bij Goedemorgen Eredivisie dat zelfs de topclubs uit Spanje en Duitsland hem bellen. Goedkoop zal Meerdink dan ook niet zijn voor Ajax", benadrukt men.

De 7 kandidaat-opvolgers van Brobbey:

Yuri Alberto (23 jaar, Corinthians)

Kasper Dolberg (27 jaar, Anderlecht)

Mathias Kvistgaarden (22 jaar, Bröndby IF)

Paul Onuachu (30 jaar, Southampton)

Myron Boadu (24 jaar, AS Monaco/VfL Bochum)

Mexx Meerdink (21 jaar, AZ)

Thijs Dallinga (24 jaar, Bologna)

VoetbalPrimeur noemt overigens ook nog drie huurmogelijkheden voor Alex Kroes: Marc Guiu van Chelsea, Taiwo Awoniyi van Nottingham Forest en Youssoufa Moukoko van Borussia Dortmund. "Dat Ajax met een beperkt budget werkt – zelfs als Brian Brobbey miljoenen oplevert – maakt de missie van technisch directeur Alex Kroes er niet makkelijker. Kandidaten die sowieso dik boven de vijftien miljoen euro kosten, zoals de Nederlanders Joël Piroe en Emanuel Emegha, zijn daarom niet meegenomen in bovenstaande lijst."