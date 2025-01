Ajax en Valladolid naderen elkaar: "Tussen zes en negen miljoen"

De onderhandelingen tussen Ajax en Real Valladolid over Raul Moro zijn nog steeds in volle gang. Dat meldt Voetbal International vrijdagochtend. Een transfer lijkt volgens het weekblad steeds realistischer te worden.

De aanvaller wil zelf nog altijd graag de overstap richting Amsterdam maken, maar Ajax kampt echter nog steeds met de financiële mankementen, waardoor er niet veel geld geboden kan worden. Real Valladolid heeft juist snel het geld nodig, vanwege de strenge regels in de Spaanse topcompetitie.

Ajax en Valladolid bespraken daardoor al meerdere transferopties. Een huur met optie tot koop, maar dat heeft inmiddels niet meer de voorkeur van beide clubs. Valladolid wil meer zekerheid, omdat het tegen degradatie strijdt. De Spanjaarden zouden tien miljoen euro willen, maar Ajax probeert die prijs te drukken.

Voetbal International wil nog niets weten van een beklonken deal, maar de clubs naderen elkaar wel. ESPN-journalist Cristian Wiellaert meldt al dat er een akkoord komt. "Het is wel duidelijk nu dat Ajax heel dicht bij een overgang van deze Moro is. De bedragen lagen in het begin wat verder uit elkaar dan hier en daar genoemd is. De optie van zes miljoen bestaat niet. Er was wel een optie van 25 miljoen. Dat is natuurlijk te veel geld."

De journalist vervolgt: "Valladolid heeft al snel aan Ajax laten weten dat ze voor een bedrag dat minder dan de helft is zaken willen doen. Dat was voor Ajax nog steeds te veel. Ze lijken elkaar nu ergens tussen de zes en negen miljoen te ontmoeten", aldus Willaert.