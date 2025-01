Ajax-fans zijn helemaal klaar met één speler: "Zaterdagamateur"

Ajax speelde zondag de eerste wedstrijd van 2025. In Duitsland kwam de ploeg van Francesco Farioli op een 2-0 achterstand. Uiteindelijk eindigde het oefenduel met VfB Stuttgart wel in 2-2, maar kijkers ergerden zich rot aan Steven Berghuis.

De middenvelder begon in de basis, maar fans waren zeker niet te spreken over zijn optreden. "Iedere wedstrijd waarin Berghuis start is een slechte wedstrijd. Verdeel dat salaris dan gewoon lekker aan wat talenten in plaats van het aan iemand te geven die het niveau gewoon niet meer aan kan", zo schrijft iemand op X, het voormalige Twitter.

Berghuis beschikt momenteel over een aflopend contract, maar afgelopen november kwam naar buiten dat de aanvallende middenvelder en Ajax dicht bij een akkoord zijn over een nieuwe verbintenis. Dat juicht niet iedereen toe: "Je mag je afvragen waarop de ‘basisplaats’ van Berghuis daadwerkelijk gebaseerd is. Heeft onder Farioli nog geen fatsoenlijke pot voetbal gespeeld en loopt erbij als een zaterdagamateur. Prima dat hij goed is met de trainer, maar niet ten koste van alles."