Ajax geeft talenten de kans: "Faberski, Mokio, Steur en Bounida"

Johan Inan ziet dat Alex Kroes bij Ajax achter de schermen druk bezig is geweest om enkele overbodige spelers elders te stallen. De verslaggever verwacht echter wel dat de technisch directeur over een paar maanden opnieuw aan de bak moet.

"Een aantal spelers keert sowieso terug omdat in de huurdeal geen koopoptie is opgenomen", schrijft hij op de website van het AD. "Bij Carlos Forbs, Jakov Medic, Borna Sosa, Gaston Ávila en Chuba Akpom gebeurde dat wel. Maar Forbs is bankzitter bij Wolves, Medic verloor zijn basisplek bij Bundesliga-hekkensluiter Bochum en Sosa heeft nul rendement bij het Italiaanse Torino", aldus Inan.

"De kans is dus groot dat Ajax die miskopen ook terug gaat krijgen", voorspelt hij. "Bij Akpom, die wel waarde had voor Ajax, zal dat de komende maanden blijken. Geeft Farioli ze dan weer een nieuwe kans? Nee, dan wil de directie de druk opvoeren. En de Italiaan heeft ook al te horen gekregen dat (mits hij nog trainer is) het dan niet de bedoeling is dat hij ‘liefde’ blijft geven aan spelers van wie Kroes af wil. Door vanaf de voorbereiding geen plek meer voor de meeste dure miskopen in te ruimen, hoopt Ajax dat ze alsnog permanent vertrekken", legt Inan uit.

"En de deur naar het eerste elftal blijft vervolgens gesloten als het aan de clubleiding ligt", weet hij. "Daarmee wil de directie ook ruimte maken voor een trosje van zeven of acht talentvolle beloften, waaronder Jan Faberski, Jorthy Mokio, Sean Steur en Rayane Bounida (als hij alsnog bijtekent). De opkrabbelende topclub is van plan hen in de voorbereiding al te laten aansluiten en vervolgens de onderste plekken in de selectie te laten bekleden. Van daaruit moeten de ruwe diamanten weer meer kapitaal gaan genereren voor Ajax", besluit Inan optimistisch.