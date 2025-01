'Ajax geeft transfer Hlynsson naar Sparta nog geen akkoord'

De verhuur van Hlynsson naar de Rotterdammers is al officieel, maar vindt dus nog geen doorgang. De IJslander had dinsdag al op het trainingsveld bij Sparta moeten staan, maar Ajax heeft hem nog nodig in de Europa League-wedstrijd tegen Galatasaray. Hlynsson zal daarom pas vrijdag aansluiten bij Sparta.

Zondag kan hij wel zijn eerste wedstrijd spelen tegen FC Groningen. Farioli deed tot nu toe in drie Europa League-wedstrijden een beroep op Hlynsson. Drie keer viel hij in.