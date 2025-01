Ajax getipt: "Hij heeft in potentie meer mogelijkheden dan Rensch"

Devyne Rensch staat in de belangstelling van AS Roma, wat betekent dat Ajax misschien op zoek moet naar een nieuwe rechtsback. Aad de Mos denkt dat Youri Regeer, die momenteel bij FC Twente speelt, een geschikte opvolger is.

"Ik denk dat Regeer de makkelijkste oplossing is. Hij kent het Ajax-voetbal en heeft het op die positie al een paar keer goed gedaan bij Ajax. Wat mij betreft, is het makkelijkste om een Hollandse jongen te halen, die het DNA van Ajax in zijn spel heeft zitten", begint De Mos in gesprek met Soccernews.

Volgens de oud-trainer zou Ajax niet minder worden van de transfers. "Regeer heeft in potentie meer mogelijkheden. Hij heeft links- en rechtsback gespeeld en heeft in Jong Oranje fantastisch gespeeld op nummer tien. Hij is een veelzijdigere speler dan Rensch. Rensch is een jongen die alleen maar kan opbouwen en aanvallen, maar totaal niet kan verdedigen. Hij is altijd goed voor een foutje, dus ik begrijp niet wat AS Roma in hem ziet."