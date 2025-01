Ajax gewaarschuwd voor onderschatting: "Zijn geen koekenbakkers"

Ajax neemt het vanavond in de Europa League op tegen Rigas FS. Kyvon Leidsman speelt sinds deze zomer voor FK Liepaja en speelde al een paar keer tegen de Letse tegenstander van de Amsterdammers.

De 26-jarige Leidsman sluit niet uit dat het een makkie wordt voor Ajax. "Het is een goed elftal, maar het verschil met Ajax is denk ik heel groot. Als je ook kijkt naar de financiën, dan moet RFS vergeleken worden met de bovenkant van de Keuken Kampioen Divisie of onderkant Eredivisie", vertelt de voormalig spits van De Graafschap, Almere City en TOP Oss aan VoetbalPrimeur.

Wel waarschuwt de geboren Amsterdammer Ajax voor onderschatting. "Het zijn geen koekenbakkers. Ze hebben spelers die specifieke kwaliteiten hebben. Ze doen niet zomaar mee in de Europa League. Tegen Galatasaray (2-2, red.) en Anderlecht (1-1, red.) hebben ze goede resultaten geboekt", weet hij. Vooral aanvallende middenvelder Janis Ikaunieks kan een gevaar vormen. "Het is een speler met specifieke kwaliteiten. Als je deze jongen een kleine kans geeft, dan is het 'hangen'."

Ajax en Rigas FS trappen vanavond om 21.00 uur af in de Letse hoofdstad Riga.