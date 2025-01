Ajax gewaarschuwd: "We willen graag de tweede plek veroveren"

"Ja, ik denk dat we wel vaak onnodig een doelpunt tegen hebben gekregen", zegt Milambo tegen ESPN. "We zijn wel blij met de prestaties die we hebben gehaald", doelt de middenvelder op de 3-3 tegen Man City en de 1-3 zege op Benfica. "Dat proberen we voort te zetten in de tweede seizoenshelft."

Kan Feyenoord Ajax nog inhalen? Wat is er allemaal nog mogelijk voor de Rotterdammers in de tweede seizoenshelft? Milambo geeft antwoord: "Heel veel natuurlijk. We willen graag de tweede plek veroveren. Daar zijn we mee bezig. We kijken naar onszelf", aldus Antoni Milambo.