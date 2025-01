'Ajax haalt Naci Ünüvar terug en laat hem transfervrij gaan'

De nieuwe bestemming van Ünüvar is ook al bekend. Hij tekent een contract voor drieënhalf jaar bij FC Twente, dat meldt Voetbal International. "Ajax werkt momenteel aan de contractontbinding van Ünüvar en laat hem daarna dus transfervrij vertrekken naar Twente", schrijft Tim van Duijn.

De vleugelaanvaller speelde pas twee wedstrijden voor Espanyol in LaLiga. De Spaanse club had een verplichte optie tot koop bedongen, maar die zou vervallen mocht Espanyol degraderen. "Inmiddels zijn er dus afspraken gemaakt over het verbreken van de huurperiode", aldus Van Duijn.

Ünüvar werd vorig jaar al door Ajax verhuurd aan FC Twente en keert dus terug op oude bodem. In Enschede wordt hij herenigd met oud-Ajacieden Carel Eiting, Youri Regeer en Anass Salah-Eddine.