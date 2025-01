"Ajax heeft geen geld en FC Groningen wel, verbazingwekkend"

"Het meest verbazingwekkende is dat Ajax geen geld heeft en FC Groningen wel. Dat is wel opmerkelijk", zegt Vermeulen bij Voetbalpraat, die ook niet per se voorstander is van een trainingskamp in het buitenland. "Er is een hele korte winterstop en het is in Nederland af en toe 11 graden. De velden zijn prima. Je gaat twee dagen reizen, je zit in een vliegtuig, spelers kunnen verkouden worden, het bed ligt niet lekker en je moet je kussens meenemen. Ik zou hier lekker blijven."

Collega-journalist Maarten Wijffels legt uit waarom clubs vaak wel naar het buitenland gaan tijdens de winterstop. "Clubs gebruiken de trainingskampen vaak om jonge jongens, die daar hun eerste week bij de A-selectie hebben, mee te nemen. Vaak zie je die dan in de loop van het seizoen terug. Ik denk toch dat het moeilijker is als je hier in Nederland in januari in de gewone setting begint", aldus Wijffels.