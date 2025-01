"Ajax heeft geen topselectie, maar je mag wel meer verwachten"

Ten Voorde begrijpt niet waarom dat dit seizoen zo erg geaccepteerd wordt in Amsterdam. "Ik word moe van die geluiden dat dat dit jaar mag. Ajax heeft geen topselectie, maar je mag wel iets meer verwachten", stelt hij in Voetbalpraat van ESPN. "Tegen FC Twente speelde ze een hartstikke goede eerste helft, maar dat niveau tikken ze bijna niet aan."

Kenneth Perez denkt dat de goede resultaten ervoor zorgen dat er minder gemopper is op het spel. "Als het twee keer tegenvalt, moet je oordopjes meenemen. Dan komt ook de onvrede over het spel erbij", verwacht hij. "Wij hebben in Nederland een bepaalde gedachte over hoe we een team willen zien voetbal. Zij hebben een trainer aangesteld die daar een totaal andere gedachte over heeft: eerst zekerheid."