'Ajax heeft gigantisch voordeel door Eredivisie-schema januari'

Voor het eerst is januari een maand met Europees voetbal. Volgens Maarten Wijffels hebben clubs die in Europa spelen daar profijt bij, aangezien zij al wedstrijdritme hebben, terwijl dat ontbreekt bij andere Europese tegenstanders.

Alle ploegen die in Europa actief zijn moeten nog tweemaal in Europa spelen. "In de PSV treft dinsdagavond Rode Ster Belgrado. Die ploeg hervat pas in februari de Servische competitie. Real Madrid, dat net als PSV nog dringend punten nodig heeft om te overleven, treft Red Bull Salzburg, dat op 14 december zijn laatste duel in Oostenrijk had", opent Wijffels bij het Algemeen Dagblad.

Wat voor rol gaat die ongelijkheid spelen? "Hetzelfde geldt voor Ajax, FC Twente en AZ met hun tegenstanders in de Europa League. Feyenoord is de enige Nederlandse ploeg die op papier niet ‘profiteert’. De Kuipclub moet nog twee keer aan de bak tegen een sterke tegenstander uit een top-5 competitie van Europa. Woensdagavond is dat Bayern München. Op de slotdag van de CL op 29 januari het Franse Lille."

Nederlandse clubs kunnen dus bevoordeeld zijn. "De vraag, ook voor de KNVB en de eredivisieclubs, wordt wat bij ‘ons’ logisch is. En wenselijk. De competitie snel na nieuwjaar alweer hervatten, zodat clubs maximaal gewapend zijn voor het Europese geweld die maand? Of werkt iets later beginnen met ruimte voor een winters trainingskamp juist beter?"

De KNVB lijkt door te blijven spelen in de winter. "Voorlopig staat de herstart van de eredivisie volgend seizoen ingetekend op 3 januari 2026. Maar de precieze datum is nog onderwerp van gesprek. Er zijn ook mensen die graag zouden zien dat er permanent wordt doorgespeeld."