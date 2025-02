"Ajax heeft nu plots een fantastisch ervaren keeper achter Pasveer"

"Hij heeft jaren lang alles gekeept bij Braga", begint Yordi Yamali bij ESPN. "Er schijnt wat op bestuurlijk niveau aan de hand te zijn daar. Ze hebben ook hun sterspeler Bruma laten gaan. Die we in Nederland kennen van PSV, maar hij deed het bij Braga echt heel goed. Sinds de overname uit Qatar is er wat gekte. Ajax heeft nu ineens een fantastisch ervaren keeper achter Remko Pasveer zitten. Dat lijkt me fijn voor ze al is het geen langetermijnoplossing."

"Ik denk dat ze het met Pasveer en Jay Gorter ook wel hadden gered", beweert Kwakman. "Hoeveel potjes is het nog? Je hebt dan wel de Europa League nog. Natuurlijk moet er niets gebeuren met een van de twee jongens. Als het echt niet anders had gekund hadden ze het wel gegokt. Maar ze halen met Matheus wel een ervaren keeper naar Amsterdam. Ik hoop voor Ajax dat hij niet veel kost.''

"Er is een potentiële optie om hem voor 3 miljoen euro over te nemen, maar hij is 32 jaar", weet Yamali. "Je bent met Pasveer aan het kijken naar de toekomst. Zit er nog een seizoen in of ga je doorschakelen." Kwakman vult hem aan. "Hij is 10 jaar jonger dan je huidige keeper. Wat dat betreft winst."