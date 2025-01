"Ajax heeft Rensch een contract aangeboden met lager salaris"

Rensch staat in de belangstelling van AS Roma en moet eigenlijk deze winter verkocht worden om nog geld op te leveren. Een contractverlenging ligt namelijk niet in de lijn der verwachting. "Ajax heeft Rensch een contract aangeboden waarin hij in vast salaris omlaag zou gaan", vertelt ESPN-redacteur Thijs Zwagerman in Tekengeld. "Intern wist men al langer dat een contractverlenging een lastig verhaal zou worden."

Volgens Zwagerman was Ajax ook niet helemaal overtuigd van de 21-jarige Rensch. "Ajax heeft afgelopen zomer gezegd dat Hato, Taylor, Brobbey en Ramaj de nieuwe kern van Ajax zouden gaan vormen. Rensch werd daar opvallend genoeg niet bij genoemd. Ajax was niet volledig overtuigd van zijn potentieel", legt hij uit. "Hij heeft weliswaar meer dan 150 wedstrijden voor Ajax gespeeld, maar was ook altijd wel te betrappen op een paar foutje."