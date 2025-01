Ajax heeft Rensch-vervanger op radar: "Eeen dreigende speler"

Zijn specialiteit ligt in de overlap, wat hem tot een gevaarlijke speler in de aanvallende omschakeling maakt. "De Griek is een dreigende speler in de omschakeling", schrijft Sam Planting voor Voetbal International.

Vagiannidis is niet alleen een uitstekende loper, maar ook een bekwame dribbelaar. Hij komt vaak in actie op de flank, waar hij zijn snelheid en techniek gebruikt om tegenstanders te passeren. "Vagiannidis is wat in Brits voetbaljargon een speed dribbler genoemd wordt", schrijft Planting. Met zijn scherpe dribbels levert hij gevaarlijke voorzetten in het strafschopgebied.

Toch past Vagiannidis niet naadloos in de huidige speelstijl van Ajax. De Griek is geen typische 'inverted back', die het spel vaak vanaf de binnenkant opbouwt. Ondanks zijn indrukwekkende fysieke kwaliteiten, zoals zijn snelheid en explosiviteit, heeft Vagiannidis zijn verdedigende vaardigheden nog niet helemaal ontwikkeld, wat kan leiden tot zwaktes in zijn spel.