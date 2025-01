Ajax heeft tot deze datum om zich te versterken op de wintermarkt

Donderdag 2 januari opende in Nederland de winterse transferperiode. Clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hebben een dikke maand om zich te versterken.

De wintermarkt sluit in Nederland weer op dinsdag 4 februari om 23.59 uur. De Nederlandse markt blijft daarmee langer open dan in veel andere Europese competitie. In Engeland (23.59 uur), Spanje (23.59 uur), Duitsland (18.00 uur), Italië (20.00 uur), Frankrijk (23.00 uur) en België (23.00 uur) eindigt de winterse transferperiode al een dag eerder.

De Portugese markt eindigt gelijktijdig met de Nederlandse en in Saudi-Arabië hebben clubs slechts tot 30 januari om nieuwe namen aan te trekken. In Turkije gaat de markt anderhalve week later open dan in Nederland, dus hebben Turkse clubs ook nog tot 11 februari om zich met nieuwe spelers te versterken.