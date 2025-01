'Ajax heeft viertal spelers in vizier voor vertrek van Rensch'

Volgens De Telegraaf heeft Ajax serieuze interesse in Vagiannidis en Regeer als alternatieven voor Rensch. Vagiannidis zou de voorkeur van trainer Francesco Farioli hebben en daarom hoog op de verlanglijst staan. Voor Regeer heeft Ajax een clausule om hem voor vijf miljoen euro terug te halen bij FC Twente. Toch kijkt technisch directeur Kroes breder en heeft hij meerdere opties in overweging.

De naam van Kumbedi is een interessante toevoeging aan de lijst. De negentienjarige Fransman heeft al bijna vijftig wedstrijden in de Ligue 1 gespeeld en zou door Ajax benaderd zijn, al is het de vraag of hij openstaat voor een overstap. Ook Mannini van AS Roma wordt genoemd, aangezien Ajax al in gesprek is met de Italiaanse club over Rensch. Binnen de club bestaat echter twijfel of de jonge Italiaan direct een versterking zou zijn.

Daarnaast houdt Ajax de optie open om oud-spelers Veltman en Tete terug te halen. Beide verdedigers hebben een aflopend contract in Engeland en staan op de radar van Kroes. Toch lijkt hun komst eerder iets voor de zomer, wanneer Ajax niet alleen de opvolging van Rensch, maar mogelijk ook die van Anton Gaaei moet regelen. Een terugkeer van Veltman en Tete zou wel betekenen dat zij salaris moeten inleveren.