'Ajax houdt rekening met vertrek Rensch en identificeert opvolger'

Rensch is deze winter serieus in beeld bij AS Roma. Ajax sloeg al een bod van vijf miljoen euro op de rechtsback af, maar houdt wel rekening met een vertrek. Mochten de Italianen met een verhoogd bod aankomen, zou het voor de Amsterdammers niet meer te weigeren zijn, zo schrijft het AD. Rensch heeft nog een contract tot de zomer.

Mocht de 21-jarige rechtsback inderdaad vertrekken, dan zou Regeer als 'topkandidaat' gelden om hem op te volgen. Regeer ruilde Ajax anderhalf jaar geleden in voor FC Twente, maar zou door een clausule voor een kleine vijf miljoen euro terug kunnen. Afgelopen zomer dacht de club uit Amsterdam ook al aan het terughalen van de multifunctionele Jong Oranje-international.