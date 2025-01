'Ajax houdt vertrek van sterkhouder tegen': "Zijn onvermurwbaar"

Ajax is niet van plan om deze transferperiode afscheid te nemen van Jordan Henderson. Volgens Fabrizio Romano is het wachten op witte rook , maar Mike Verweij van De Telegraaf laat weten dat Ajax een transfer naar AS Monaco tegenhoudt.

Ajax heeft Monaco laten weten dat er in de winter niet te praten valt over een transfer van Henderson. "Hij wordt te belangrijk geacht in de strijd om de bovenste twee plaatsen", schrijft Verweij. "Monaco bleek bereid ver te gaan voor Henderson, maar Ajax is onvermurwbaar en heeft aangegeven pas in de zomer over een transfer te willen praten."

Henderson kwam vorig jaar in januari transfervrij binnen bij Ajax, maar de aanvoerder streek wel tekengeld op en verdient een riant salaris in Amsterdam. Ajax kon ruimte maken in het salarishuis, maar ziet in de voormalig Engels international een te belangrijke kracht. Henderson speelde tot dusver 43 officiële duels voor Ajax.